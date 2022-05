Nog niet zo lang geleden mocht je NPO-akela Shula Rijxman geen D66'er noemen, nu is ze plotseling wethouder voor D66 en zelfs de huiscourant fronst daar sceptische schreefletters bij. Inclusief morrende mediaparkers die aan NRC vertellen dat omroepbaas Shula haar politieke vriendin Sigrid adviseerde in campagnetijd. En Rijxman, die de Kaag-hagiografie van de VPRO "een zuiver journalistiek product" durfde te noemen, bleek nog veel verder te gaan met inhoudelijke bemoeienis:

"Toch houdt Rijxman zich niet altijd afzijdig van zaken die D66 raken. Nieuwsuur houdt in 2021 een serie verkiezingsinterviews waarin alle lijsttrekkers kritisch worden ondervraagd. Na het interview met Sigrid Kaag, waar de D66-leider niet goed uitkomt, klaagt Rijxman binnen de NPO over de felle toon waarop Kaag werd ondervraagd, zeggen betrokkenen."

Dus daar ging die brandbrief aan Rijxman van de NTR, Nieuwsuur en NOS destijds óók over. Niet alleen over de Kaagdocu (en de Jortsituatie), maar over inhoudelijke bemoeienis van de NPO-top met journalistieke interviews. “Het is niet aan de NPO een inhoudelijk standpunt in te nemen”, huichelde Rijxman, die dus wél een inhoudelijk standpunt had ingenomen over een kritisch Nieuwsuur-interview met Kaag.

Ach. De grootste grap van dit hele verhaal komt gewoon uit haar eigen geliefde D66. Rijxman, die de NPO vertimmerde tot een wokehuis voor diversiteit en inclusie, is nu zelf tot diversiteitstrofee gereduceerd: volgens haar nieuwe politieke baas Reinier van Dantzig is ze wethouder geworden om wie ze kent en omdat ze vrouw, jood, pot & oud is. Au.

UPDATE: Martin Bosma stelt KAMERVRAGEN. "Wat een SCHANDE!!! NPO66-baas Shula Rijxman was gewoon ADVISEUR van partijgenoot Kaag."

Het Kaag-interview dat Rijxman 'te kritisch' vond