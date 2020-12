Een D66-productie van D66-mensen met D66-subsidie op een D66-netwerk is geen propaganda, volgens D66-stemmer Shula Rijxman ( D66 NPO). Een docu over Klaver, dat ging destijds wel te ver omdat de maker onderdeel was van het GroenLinks campagneteam, maar dat de docu Jesus Christ Superkaag nu wel voorbij de censor sneakert, is omdat het een "zuiver journalistiek product" is, volgens Rijxman, die de docu zelf nog niet gezien heeft. Wij ook niet, maar we hebben wel het script, de aftiteling en de financiering gezien dus we citeren onszelf in het kader van zuivere journalistieke producties:

"Natuurlijk, de baas van de NPO Shula Rijxman stemt op D66 en is volgens onze favoriete roddeltante Martin Bosma een huisvriendin van D66-minister Kajsa Ollongren, maar dat is toeval. En het is dan wel zo dat de film wordt uitgezonden door de VPRO, waar oud-D66-campagneleider Lennart van der Meulen algemeen directeuris, maar dat komt soms nou eenmaal zo uit. En cynici zullen er vast op wijzen dat de film mede is gefinancierd door het CoBO, waarvan Van der Meulen voorzitter is en Rijxman secretaris. Of dat de filmmaakster in 2018 maar liefst 83.500 euro kreeg (pagina 64) van het Nederlands Filmfonds, waar D66'er Thom de Graaf voorzitter van de RvT was en dat dit jaar nog extra geld kreeg van D66-minister Ingrid van Engelshoven. Of dat de film toen nog de werktitel 'minister van Hoop' had (zie ook de url en mirror), een bijnaam die helemaal NIEMAND behalve Sigrid Kaag gebruikt voor Sigrid Kaag, maar dat heb je nu eenmaal bij objectieve journalistiek."

Er loopt overigens inmiddels ook een onderzoek naar een enorme, jarenlang slepende MeToo-kwestie binnen D66 die tot aan Kaag reikt, maar die kwam helaas nét te laat boven water om in de propagandafilm zuiver journalistieke docu mee te nemen.

Martin Bosma kijkt ook uit naar de Kaag Special