Was het maar vast 3 januari. Dan is niet alleen 2020 alweer voorbij, maar dan wordt op NPO2 eindelijk de documentaire Sigrid Kaag: van Beiroet tot Binnenhof uitgezonden. Dat is een film waarvan wij tot vandaag niet wisten dat we er al ons hele leven naar uitkijken, maar vanaf vandaag weten we dat wel. Dat wordt natuurlijk één groot brok journalistieke objectiviteit van de NPO, over de bekende politica, Instagramlegende, maar bovenal MENS Sigrid Kaag.

Natuurlijk, de baas van de NPO Shula Rijxman stemt op D66 en is volgens onze favoriete roddeltante Martin Bosma een huisvriendin van D66-minister Kajsa Ollongren, maar dat is toeval. En het is dan wel zo dat de film wordt uitgezonden door de VPRO, waar oud-D66-campagneleider Lennart van der Meulen algemeen directeur is, maar dat komt soms nou eenmaal zo uit. En cynici zullen er vast op wijzen dat de film mede is gefinancierd door het CoBO, waarvan Van der Meulen voorzitter is en Rijxman secretaris. Of dat de filmmaakster in 2018 maar liefst 83.500 euro kreeg (pagina 64) van het Nederlands Filmfonds, waar D66'er Thom de Graaf voorzitter van de RvT was en dat dit jaar nog extra geld kreeg van D66-minister Ingrid van Engelshoven. Of dat de film toen nog de werktitel 'minister van Hoop' had (zie ook de url en mirror), een bijnaam die helemaal NIEMAND behalve Sigrid Kaag gebruikt voor Sigrid Kaag, maar dat heb je nu eenmaal bij objectieve journalistiek.

Sowieso, objectiever en journalistieker dan dit gaan aankondigingen niet worden hoor: "Aan het begin van de film is Kaag VN-diplomaat in het buitenland en keert ze terug naar Nederland om minister te worden. Uiteindelijk transformeert ze tot politiek boegbeeld van D66. In de internationale diplomatie is Kaag als een vis in het water, hier wordt ze geconfronteerd met een veranderd Nederland. Als politicus moet ze balanceren tussen haar idealen en de afspraken binnen het kabinet; privé krijgt ze te maken met persoonlijke aanvallen en verdachtmakingen." Kortom. Was het maar vast 3 januari. Behalve als Shula Rijxman (opzoeken van welke partij die eigenlijk is, red.) de uitzending toch op het laatste moment tegenhoudt, zoals met de film 'Jesse' uit 2017.

Maar dat zal wel niet. Toch?