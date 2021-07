Kijk nou, publieke omroepen die zich onafhankelijk opstellen! "Bij journalisten en makers van NOS, NTR en Nieuwsuur heerst grote onvrede over de leiding van de publieke omroep." Aanleiding: zowel de aperte politieke en propagandistische beïnvloeding van de Kaag-docu (zoals recentelijk uit een door GeenStijl gepubliceerd Wob-verzoek is gebleken) als het feit dat NPO presentator / gast / presentator / gast / host / presentator / commentator / radiomaker / gast / presentator Jort Kelder meebetaalde aan FvD-campagnevideo's in 2017, waardoor die video's van toon veranderden en minder kritisch werden op Jorts beste vriend Mark Rutte. De redactieraden van NTR en Nieuwsuur hebben de redactiecommissie van de NOS overgehaald om gezamenlijk brandbommen BRANDBRIEVEN naar Shula Rijxman (NPO/D66) te sturen, vanwege deze "flagrante schending van onze journalistieke code”, die zij niet veroordeeld heeft (en waar de NPO Ombudsvrouw en het Commissariaat voor de Media overigens ook nogal lauw mee omgaan). Ze eisen Hoge Woorden van de ivoren hogepriesteres van uw staatsmediale kijkaanbod.

HEEL GOED, NTR, NIEUWSUUR en nota bene zelfs NOS! Dikke kudo's voor de initiatiefnemer, was vast niet makkelijk om al die zelfvoldane klerkensmoeltjes van de morally gated mediapark community dezelfde kritische kant op te krijgen, maar inhoudelijk is er wel een klets pats klabam kwoot uit gekomen: "In een periode dat de journalistiek onder grote druk staat, mogen er geen redenen zijn om te twijfelen aan de onafhankelijkheid van de journalistiek van de NPO. Daar komt bij dat NPO-redacties (...) regelmatig zelf berichten over ongeoorloofde belangenverstrengeling en politieke beïnvloeding. Wanneer deze incidenten zich in eigen huis voordoen, doet dat direct afbreuk aan het gezag van onze berichtgeving over dergelijke onderwerpen.” Exactemundo, bitches.

Shula heeft overigens al gereageerd, maar meer uit beleefdheid dan inhoudelijk: "Het is niet aan de NPO om over individuele programma's een standpunt in te nemen". Om vervolgens wel te zeggen dat de VPRO "best een bepaalde politieke sympathie mag hebben en die ook tot uiting brengen”. Want Shula is nou eenmaal zelf close met de partijtop van D66. Dus hebben de NTR en Nieuwsuur en de NOS een tweede brief geschreven waarin ze zich niet met deze partijdigheid laten afschepen omdat de NOS de logo's van de busjes staat te krabben omdat de VPRO (en Jort) de politieke propagandisten uithangen waar zíj op aangekeken, aangesproken en op de snelweg afgesneden worden. En ja, dáár hebben ze best wel een beetje een behoorlijk stevig punt.