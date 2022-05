Hahahahaha wacht even hoor. Hahahahahahaha. Weet u nog, dat er een beetje rumoer ontstond omdat er zoveel D66'ers betrokken waren bij de totstandkoming van de documentaire 'Sigrid Kaag, minister van Hoop van Beiroet tot Binnenhof' op de NPO? Weet u nog, dat die documentaire toen door Shula Rijxman van de onafhankelijke NPO werd verdedigd als een 'zuiver journalistiek product'? Weet u nog dat de documentaire een lachwekkende hagiografie bleek te zijn? Weet u nog dat het uiteindelijk niet zo'n zuiver journalistiek product bleek omdat D66 zich met de inhoud van de film had bemoeid? Weet u dat wij toen dachten, nou ja, Shula Rijxman D66'er noemen is eigenlijk wel een beetje flauw (maar we doen het toch) alleen maar omdat ze een keer op D66 heeft gestemd en omdat ze toevallig bevriend is met de producent van onder andere Zondag met Lubach die toevallig ook de vrouw is van minister Ollongren?

En weet u wie er nu wethouder wordt namens D66 (in Amsterdam, waar anders)?

Shula Rijxman.

Er is één voordeel: we weten nu tenminste zéker dat de NPO de afgelopen zes jaar is bestuurd door een D66'er. Waarschijnlijk bestaat er geen officiële regel die het verbiedt dat je nadat je bij onze publieke omroep besluiten neemt over het uitzenden van een campagnedocumentaire voor een partij, je minder dan een jaar later namens diezelfde partij een functie in het openbaar bestuur vervult. Maar wij zijn toch even de betekenis van het woord 'corrupt' aan het opzoeken in de Van Dale.

UPDATE - Rijxman wordt oa verantwoordelijk voor 'lokale media'