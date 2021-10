Plus: ook de VPRO was tégen openbaarheid

Dit is toch voor een paar brave bloggers niet meer bij te houden? Zitten we druk een paar kussens te bestellen, wordt er nóg een Wob-verstrekking over Sigrid Kaag de deur uitgedaan. En wat voor een. Het blijkt namelijk dat D66 geprobeerd heeft de publicatie van het Wob-verzoek over de documentaire over Sigrid Kaag tegen te houden. Een medewerker van de Tweede Kamerfractie van de partij mailt aan het ministerie van Buitenlandse Zaken dat hij/zij bezwaar heeft tegen het openbaarmaken van enkele stukken. Het lijkt te gaan over het gedeelte van de Wob waaruit blijkt dat D66 de makers van de documentaire onder druk zette om de documentaire te wijzigen. Buitenlandse Zaken heeft de bezwaren van D66 uiteindelijk afgewezen, en de mails zijn openbaar geworden. Maar wat vooral opvalt is de datering van de mail: 19 april 2021. Toen was Sigrid Kaag al geïnstalleerd als Tweede Kamerlid én als fractievoorzitter (ze werd pas weer vervangen door Rob Jetten op 25 mei) van D66. Dus iemand van HAAR EIGEN fractie maakte bezwaar tegen een besluit van HAAR EIGEN ministerie over documenten die betrekking hadden op HAAR EIGEN documentaire. Zal wel iets met Nieuw Leiderschap te maken hebben, denken wij dan.

UPDATE - Paniek! Wob-stukken op de site van de overheid zijn plotseling offline gehaald. Wij hebben deel 1 en 2 nog wel, maar mocht iemand deel 3 hebben, dat kan naar redactie@geenstijl.nl.

UPDATE - Het ministerie meldt dat dit gedaan is in verband met enkele privacygevoelige gegevens die in de stukken stonden. Dit klopt.



De juridische argumenten die worden aangehaald zijn overigens volslagen kolderiek en vooral heel erg droevig voor een partij die zegt voor openbaarheid en transparantie te staan. Natuurlijk zijn e-mails met ambtenaren van een ministerie over een documentaire over een minister een bestuurlijke aangelegenheid. En natuurlijk gaat een film over de 'minister van Hoop' niet louter 'over haar als persoon'. Beweren dat al je mails met partijgenoten die toevallig ('toevalligheid', hoe krijg je uit je pen) voor een ministerie werken sowieso vertrouwelijk moeten zijn, doen ons vooral afvragen wat voor rotzooi er nog meer te vinden is bij de ambtenaren van Drankroddels66.

UPDATE: Jurist Buitenlandse Zaken maakt hier, hier en hier GEHAKT van bezwaren D66.



VPRO

Ook de VPRO, die gisteren nog braaf vertelde dat er allemaal belangrijke lessen over journalistiek zijn geleerd, probeerde trouwens de publicatie van de Wob-stukken tegenhouden. De omroep koos echter voor een slimme vlucht naar voren en plaatste het hypocriete gejank over 'vertrouwelijkheid' al op 10 september op haar eigen website (hadden wij even overheen gekeken, maar nu toch gevonden, dus dank). Toch gek dat de hoofdredacteur Stan van Engelen gisteren dit in NRC zei:

Ja, zo geschrokken dat hij er alles aan gedaan heeft om de publicatie ervan tegen te houden. We vragen ons echt af hoe het kan dat deze man nog steeds aan het hoofd staat van een journalistieke organisatie, zeker nu we weten dat de NPO op een hysterische zoektocht naar meer diversiteit is.

Bonus screenshot: DOORADEMEN

PS We zijn het Wob-verzoek nog aan het lezen, dus wellicht wordt dit topic aangevuld

UPDATE - Woordvoerder Kaag wilde illegaal passage lakken

Bizar. Een ambtenaar van Buitenlandse Zaken mailt dat een bepaalde passage uit het Wob-verzoek (op verzoek van COM, oftewel de woordvoering) gelakt kan worden, maar dat deze wel openbaar gemaakt moet worden als de verzoeker in bezwaar gaat. Hier staat dus gewoon zwart op wit dat de ambtenaar van plan is de wet te overtreden.