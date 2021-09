Het onderzoek van de VPRO naar het gedrag van de VPRO omtrent de documentaire over Sigrid Kaag is af. De enige logische conclusie 'We hadden nooit zo'n hijgerige hagiografie moeten maken en vervolgens doen alsof het onafhankelijke journalistiek was' wordt weer eens niet getrokken, en zelfs de inhoud van het onderzoek blijft geheim, "om de vertrouwelijkheid van gesprekken met betrokkenen te respecteren". We moeten het doen met een statement op de site over 'het versterken van de journalistieke werkwijze' (wat er niet is, kun je ook niet versterken, zeggen wij dan) en een interview in huisblad NRC, dat voor het gemak vergeet te vermelden dat VPRO-directeur Lennart van der Meulen negen jaar lang voor de Tweede Kamerfractie van D66 werkte en daarna nog drie jaar lang politiek adviseur was van D66-staatssecretaris Aad Nuis.

En zo is deze hele affaire eigenlijk weer precies terug waar hij begon. Er wordt een film gemaakt over hoe geweldig de lijsttrekker van D66 is door een omroep die wordt geleid door een D66'er (wat in ons pluriforme omroepbestel gewoon mag) en de programmering door de 'onafhankelijke' NPO (waar een D66-stemmer de scepter zwaait) wordt verdedigd door te doen alsof de documentaire een 'journalistieke product' is. Iedereen die de film heeft gezien weet wat voor volslagen kul dit is, maar pas nadat uit een Wob-verzoek blijkt dat er zelfs heen en weer werd gemaild over het fotoshoppen van autogordels ontstaat er enige reuring. Vervolgens is er nóg een Wob-verzoek nodig om aan te tonen dat het beeld van partijdige propaganda geen complot van uw favoriete weblog en/of de T. was, maar dat op de ministeries van OC&W en Buitenlandse Zaken iedereen ook wel aan zijn water voelde dat dit niet door de beugel kon. Omdat we in Nederland commissieland leven verschijnen er een paar rapportjes waarin de kool en de geit worden gespaard, en vervolgens gaat iedereen morgen weer vrolijk naar zijn werk. Sterker nog, Sigrid Kaag stapt vandaag in de onderhandelingen voor een nieuw kabinet met vvd, CDA en ChristenUnie.

Bij NRC, de VPRO, de NPO en D66 denken ze dat u gek bent. Dan weet u dat. Een paar malle citaten uit het interview na de breek.

Raar. De docu BEGINT nota bene met een scène over haar lijsttrekkerschap

Eerste shot uit de docu, Sigrid Kaag bereidt aankondiging lijsttrekkerschap voor

Hé NRC, waarom zegt Van der Meulen dat expliciet? Oh ja, OMDAT HIJ EEN D66'ER IS

De woordvoerder van minister Slob heeft gelijk

D66 'op geen enkele wijze betrokken'

Bonusvideo 1 juli: VPRO-hoofredacteur ondervraagd door VPRO-programmamaker