Qua klimaat is inmiddels duidelijk dat er een forse inspanning en enorme uitgaven voor ons liggen. Uitstel kan niet meer... en we kunnen ons dus absoluut geen luchtfietserij en onrealistische plannen meer veroorloven. Alles wat veel geld of draagvlak kost maar weinig oplevert moeten we dus niet doen. Bovenaan de lijst staat de energievoorziening; we moeten straks 2 a 3 keer zoveel stroom opwekken, en we moeten er van uitgaan dat we daarvoor steeds minder op het buitenland kunnen bouwen. Als onze windmolens stil staan, dan staan de Franse ook stil en hebben zij de overcapaciteit van hun kerncentrales zelf nodig. Los dat probleem op, maak daar nu plannen voor, dan heb je de moeilijkste stap naar een duurzame maatschappij al gezet. Maar gek genoeg hebben we het nog steeds over subsidies op elektrische auto's en heffingen op brandstof. Over warmtepompen en een handjevol windmolens. Gedragsveranderingen. Minder vlees. Moet allemaal gebeuren, maar... het is gekut in de marge. Maak een energieplan, dat is iets waar je waarschijnlijk links en rechts wel in mee kan krijgen.