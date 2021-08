Het treurige is dat niemand, maar dan ook helemaal niemand van de politieke figuren erbij gebaat is om dit op te lossen. Zoals uitgebreid beschreven zijn de jongens en meisjes van het oude kabinet blij zolang er niks gebeurt, lekker regeren zonder verantwoordelijkheid af te leggen.

En alle andere partijen zijn oftewel te klein om echt een grote stempel te drukken op wezenlijke veranderingen (hoi, eigenlijk iedereen in dit versnipperde landschap) of ze willen niks liever dan lekker langs te zijlijn blijven staan en roepen dat het kut is (hoi Thierry en Geert).

Hoorde laatst over het model dat in Finland wordt gebruikt. Daar wordt apart gestemd voor de president (duh) en dan apart voor 'de regering' (constructie is iets anders). En bij het stemmen voor de regeringen moeten de drie grootste partijen samen de regering vormen. Jullie zijn de grootste, zoek het maar uit en veel succes ermee! Dan staat er tenminste een beetje druk op.