De socialistische beweging is op zich altijd paternalistisch geweest. De grondleggers zijn mensen als Marx, Engels, Lenin, en later Nagy, Bernstein, Gumulka. Nog meer natuurlijk en spectrum van communisten tot revisionisten. Het waren wetenschappers uit de sociale hoek, behoorden bij de elite. Politiek was dat eind negentiende eeuw en begin twintigste zeker nog.

Een term als “verheffing des volks” geeft al wat aan. Ik geloof dat de Pvd voormalige A en/of voorgangers dat credo nog hadden. Die arbeider was meestal best behoudend. Socialisten zaten er tussen maar religie en lokale binding was vele malen belangrijker dan de internationale. Die lieten zich niet zo maar overtuigen en dus had je dictatuur nodig, een kenmerk wat socialisme altijd in meer of mindere mate nodig had. Dat werd vergoeilijkt door een “theorie” dat de arbeider van nature een revolutionaire geest heeft, maar ze weten het nog niet. Dat geeft de morele verantwoording om te drammen. Zie je nu ook tav immigranten. Die hebben natuurlijk een eigen geschiedenis, cultuur, waarden en normen. Ze kunnen zeer slecht matchen met die van ons, maar het zijn die van hun en voor hen is dat goed en wat wij doen slecht. De linkse mens erkent dat niet (rascisme), en ziet immigranten als lege hulzen waar je een linkse doctrine in stopt en dan zeggen ze “ oh nooit aan gedacht dit is véél beter dan wat wij eeuwen aanhingen”. Die oude verheffing des volks weer.

Links is een blanke, bestuurlijke, stedelijke elite die de burger lastig vindt en niet ziet staan. Abstracte zaken als gender, blm, klimaat, immigratie is belangrijk. De uitwassen daarvan willen ze niet in de eigen buurt: wonen in blanke wijken, op blanke clubs, de kinderen worden gerust kilometers verderop naar de blanke school gedaan. Windmolens naar “de provincie” u kent het wel.

Wanneer gewone burgers protesteren dan zijn ze fascisten en klimaatontkenners. Zie wat met PVV gebeurde en eigenlijk ook de SP, die mogen ook nooit meedoen.