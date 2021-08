De Groene Khmer is zelf als fusie partij ontstaan.

De Communistische Partij Nederland leidde al jarenlang een marginaal bestaan waarbij ze soms wel in de kamer zaten en soms niet.

Toen hebben ze drie andere marginale partijen die ook soms in de kamer zaten en soms niet bereid gevonden om zich bij de Communistische Partij Nederland aan te sluiten en dan verder te gaan als een fusie partij.

De Communistische Partij Nederland en die 3 andere partijen waren vooral extreem links, maar hadden helemaal niets met het milieu.

Dat Groene is er vooral gekomen om marketing redenen. Hoe moet jij je als nieuwe linkse partij onderscheiden van de andere linkse partijen (PvdA, D'66 en SP)? In Duitsland deden Die Grunen het heel goed, dus werd besloten om zich daarmee te profileren. Dus werd het GroenLinks, want de Pvda, de SP en D'66 waren niet groen dus hoopte ze daarmee de linkse kiezers te trekken. Linkse kiezers die in het verleden eigenlijk niets van dat communisme moesten hebben.

En het werkte.

Bij de eerste verkiezingen haalde de Groene Khmer meer zetels dan de Communistische Partij Nederland, de Pacifistisch Socialistische Partij, de Politieke Partij Radicalen en de Evangelische Volks Partij ooit samen hadden gehaald.

En in de nieuwe partij waren het vooral de communisten en de radicalen die het beleid bepaalden. Voor de pacifisten en de evangelisten was weinig plek en de nieuwe partij.

De truuk was geslaagd. De Communistische Partij Nederland had haar zetelaantal meer dan verviervoudigd ten kosten van de EVP, de PSP en de PPR. De Groene boodschap ging er beter in dan dat communistische geneuzel. Al werden ze nooit zo groot als Die Grunen in Duitsland.

En Jesse mag misschien overkomen als een sukkel die zelfs de dochter van de melkboer nog aankan, op de achtergrond trekken Bram van Ojik (communist) en Wijnand Duyvendak (kraker) aan de touwtjes en die zijn toch een stuk gewiekster dan die mevrouw in haar bloemetjesjurk.

Maar dat gun ik de PvdA wel.