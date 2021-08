Je moet het Mark Rutte toch nageven hoor: ook na meer dan tien jaar lijken in de kast proppen en kerfstokken volkrassen met scherpe onderste stenen lukt het de capo di tutti politici nog steeds om iedereen door zijn hoepeltje te laten springen zonder te hoeven dreigen om Sophie Hermans een afgehakt paardenhoofd in hun bed te leggen. En zo zijn we op het punt gekomen dat Jesse namens Lilianne spreekt, GroenLinks namens de PvdA twittert en de beide splinterpartijleiders zich in interviews als moeder en dochter gedragen. "Ze vullen elkaars zinnen aan, knikken instemmend als de ander aan het woord is, lachen om elkaars grappen en wuiven meningsverschillen uit het verleden weg." Twee partijtjes die samen net zo groot zijn als 1 PVV en die begin april allebei nog een motie van wantrouwen steunden tegen de demissionaire maffiabaas wiens ring ze nu alsnog proberen te kussen: links is lachend onderweg naar de afgrond en Rutte zag dat het goed was.

Maar pas op! "De leden" hebben het laatste woord in deze kwestie, en "de leden" zijn helemaal nog niet toe aan koffie en cake op de crematie van twee partijen in rigor mortis waar niemand de stekker uit durft te trekken. Ohja, toch wel: een meerderheid van de achterban van beide partijen is voor deze samenwerking die geen fusie mag heten en daarom alleen al gans onduidelijk is in z'n hele opzet. Raar. Is de vraag wel goed gesteld? Zijn de gevolgen wel helemaal duidelijk? Weten ze wel waar ze 'ja' tegen zeggen? Snappen ze nou na drie kabinetten Rutte (waarvan er eentje het einde van de PvdA betekende) nog steeds niet dat deze combinatie maar 1 winnaar kent, namelijk Mark Rutte?

Lokaal-PvdA'er Maarten Wiedemeijer herinnert alvast fijntjes aan de regenteske arrogantie die zijn partij zo tekent. Hij wil niet in een formatie waarin Rutte de regie heeft. "Nee", zegt ook prominent partijlid van GroenLinks Huub "Hellemokers" Bellemakers, die het voorts lijkt te betreuren daarmee in hetzelfde kamp te zitten als prominent partijlid van de PvdA Ronald "Ome Roon" Plasterk, die overigens beduidend meer woorden gebruikt om "Nee" te zeggen tegen een fusievoorstel waar "Nee" een prima sluitend en ruim voldoende onderbouwd antwoord op is. Als onafhankelijke roze partij in het onredelijke midden, kunnen we de linkse s z a e m l e f n m w o e o r r k d ing overigens alleen maar toejuichen. "Linkse samenwerking" is als het communisme: het is nooit echt goed uitgevoerd dus ze blijven het maar proberen want ooit eindigt het een keer niet in tranen en bloedvergieten en rennen en schreeuwen en oneindig veel sequels van een franchise die ooit veelbelovend begon maar nu weigert om uit te sterven. ZIN IN HET EERLIJKE VERHAAL VAN DE TOEKOMST! Juist nu.

Linkse Samenwerking: The Lost World