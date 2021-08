Ja!!! Goedzo Nederland.

Geef ze de macht. Ik hoop dat aankomende vier jaar het land wordt afgebrand en alle werkenden het zwaar gaan voelen in hun portemonnee.

ik droom van geslachtoperaties die worden gegeven aan foetussen in de baarmoeder (excuus baar'Orgaan') en dat ze pure oestrogeen in de foetus spuiten om te verhinderen dat er een 'witte man' uit die vulva komt.

En dat, allemaal vergoed via de zorgverzekering die dit jaar €280,- per maand kost!! Want ook de 'testsamenleving' voor niet alleen Corona, nee... ook als je buurjongen (sorry... buurkind) een jeugdpuisje heeft, gaan we in die lockdown!

Ik hoop op een land waarbij er elke dag een Sylvana op levensgrote schermen in de stad en op TV, ons elke dag ons erop wijst dat we rascisten zijn en alleen ons geld overmaken op de rekening van Bij1 ons kan redden.

Ik hoop dat we een land krijgen waarbij we niet meer eten, maar via een rietje ons gemalen voedsel op de staatsbon krijgen. Alles gemalen, alles gemend, net als de inwoners van ons land.

Ik hoop dat ons land nooit meer slaapt en iedereen s'nachts wakker ligt van warmtepompen of windmolens. Iedereen gratis zuurstof krijgt ter compensatie van de biomassa fijnstof van GroenPvdA.

Ik wens dit land al het slechte toe. Zo slecht, dat zelfs na die vier jaar, iedereen zo gestockholm sydromed is, dat ze gewoon NOG EEN KEER!! Kaag en Rutte willen.

Goed gedaan VVD stemmend Nederland. We got this!!