: Dat kon beter. In plaats van een Ministerie van Deislamisering, had hij beter een ministerie moeten maken om de Nederlandse cultuur sterker te maken, zo verminder je je invloed van buitenlandse culturen. Nederland verliest elk jaar haar identiteit aan onzin die wordt verkocht door de EU en andere dingen.

Wilders kon simpelweg een boodschap geven aan het volk: terug naar de wortels. Waar begon Nederland? Waar ging ze naartoe? Hoe heeft ze haar vrijheid gekregen en hoe behoudt ze haar veiligheid in de straten? Et cetera.

Verkapt onder zo'n boodschap kan kon hij gerust werken om de Nederlandse cultuur zo te versterken, dat de islamitische cultuur nauwelijks kans krijgt om zich te ontplooien/ uit te breiden en dat het misschien zal leiden tot sterven.

Het is lastig om Wilders' zijn partij een richting te geven als hij dingen eenzijdig ziet. Er zijn echt veel mensen in Nederland die niet van moslims of islam gediend zijn, maar stemmen geen PVV, want ja, Wilders is te direct. Als hij minder direct was had hij zeker een paar extra zetels kunnen halen. Zelfs zo veel dat hij kon concurreren met D66 of meer zetels dan D66 kon behalen. Maar realiteit....