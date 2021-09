Ik kan mij ergens ook voorstellen dat Mark Rutte het op een gegeven moment helemaal zat is om die rol te spelen. Elke keer weer gezeik om hem heen, hij kan het nooit goed doen. Voor die hoeveelheid werk kan hij bij Unilever veel meer verdienen, of misschien een poosje lekker tot rust komen.

Misschien moet Mark eindelijk eens uit de kast komen en samen met Jort Kelder een mooie villa betrekken op Ibiza, of een tropisch eiland ver weg. Als hij een soort lifestyle programma doet, met allerlei belevenissen van twee oudere homo's dan is daar wel een format voor te bedenken. Zogenaamd betrokken bij mens en milieu (bijvoorbeeld een paar zonnecollectoren op het dak van de garage laten monteren door een plaatselijke bewoner, Hilarisch want dat gaat natuurlijk nooit in één keer goed. Maar oh, wat deugen Mark en Jort.

Aangezien Unilever een belangrijke adverteerder is bij RTL moet er wel een regeling zijn te treffen voor het programma Mark en Jort komen eruit.

Misschien is dit echt een goed idee, waar veel mensen blij van worden. Tegenstanders van Rutte zijn blij dat hij weg is. Rutte kan lekker van het leven gaan genieten en op een afstand bekijken hoe D66 en het CDA moeten worstelen om in Nederland nog overeind te blijven. De lokale bevolking heeft inkomsten.

Echt een win win situatie.