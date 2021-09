Kaag heeft zichzelf helemaal vast gepraat: Buitenlandse Zaken, het is wie IK BEN. Oftewel, de functie van minister van Buza is haar doel. Niets anders (nou ja, premier of secretaris-generaal VN kan ook). Maar ze heeft een motie van afkeuring voor haar functioneren gekregen, en is afgetreden. Dan kan ze in een volgend kabinet niet terug komen als minister. Wat dan? In de Tweede Kamer, en dan afwachten tot een onderzoek haar straatje schoon veegt? Ik denk dat ze daar op gokt. Ze vindt zelf dat ze het allemaal goed heeft gedaan. Maar anderen zijn te dom om dat goed te zien. De Tweede Kamer komt erop terug: Kaag, sorry, je hebt het wel goed gedaan.

Het is zo hopeloos. Het wordt de komende tijd een verbeten strijd. Ook heel persoonlijk. Misschien krijgen we smerige moddergevechten. Op Trump-Hillary niveau. Kaag gaat niet weg zonder een gevecht. There will be blood.