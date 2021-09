Voor mij persoonlijk, en ik meen dit ten volle, is Kaag het meest afschuwelijke mens dat ik tot nu in politiek Den Haag heb moeten aanhoren. Dedain, arrogantie en neerbuigendheid verenigd in 1 onmens. Dit is een persoonlijke nederlaag voor haar die ze ten volle verdient, en bovenal Caroline van BBB is hiermee verlost van een bezeten D66 heks. Moge vele D66'ers volgen, want die partij verdient hel en verdoemenis. Mijn dag kan niet beter, ik neem er nog een.