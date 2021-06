Sigrid Kaag zat vier jaar lang in het kabinet dat alles in het werk zette om het kapotmaken van duizenden ouders te verdoezelen. Na de verkiezingen deed ze eerst alsof ze piswoest was toen bleek dat premier Rutte samen met de liegende D66-informateurs probeerde te verdoezelen dat hij Pieter Omtzigt pootje wilde lichten. Maar nu blijkt dat 'hier scheiden onze wegen' eigenlijk 'nu gaan we samen een concept-regeerakkoord schrijven' betekende en zit Kaag met de hoofddader van de toeslagenaffaire op de formatiefiets. Niet goed voor het vertrouwen in de politiek, zouden wij zeggen.

Maar nee. Volgens Sigrid Kaag is het grote probleem van de politiek in Nederland DE TOON. En dan natuurlijk de toon van Twamp, de toon van Wilders, de toon van Baudet, voor de vorm ook nog even de toon van Sigrid Kaag zelf, maar dan toch vooral weer de toon van Twamp en de toon van Wilders. Alsof Geert Wilders, die al vijftien jaar streng wordt beveiligd vanwege DE TOON en die zelfs op dubieuze wijze door het OM werd vervolgd werd vanwege DE TOON, na zo'n stukje van Kaag DE TOON gaat aanpassen. Kom nou. Wij verachten deze valse noten vol holle anti-populistische prietpraat met alle kracht, want het is verachtelijk!