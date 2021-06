Het belerende NX66 vingertje opsteken, terwijl je jezelf in een nagenoeg LEEG vliegtuig naar Luxemburg laat vliegen. De vraag waarom dat dat bij normale mensen niet opkomt hield me toch even bezig. Zou één van de onderstaande antwoorden hout snijden?

-

1) Als je zogenaamd meerdere petten op hebt, kun je ook een ander in de partij zoeken die jouw taak overneemt. Gelijkwaardige kneuzen in de partij zat. Zelfs oude leiderschappers snappen dat je dingen moet delegeren binnen je team.

2) Je zoiets hebt als een agenda plannen, dan plan je ook je reis in. Eigenlijk heel simpel.

3) Als 10 weken zomerreces (vakantie) hebt en dan weer naar het volgende reces moet, heb je weinig tijd om wat te doen. Dus als je dan per se met het vliegtuig moet, zou je ook wat minder riant vrij kunnen nemen. Dan heb je wel 10 minuten meer reistijd en kunnen met z'n tweeën in de auto zitten in plaats van met z'n tweeën in een vliegtuig!

4) Je hebt zogenaamd meerdere functies, veel mensen noemen dat taken en hebben er ook meerdere tegelijk. Zoveel zelf dat ze geen 10 weken vakantie nemen, zelfs. Soms moet je dan even in Teams aansluiten.

5) Je met de auto onderhand net zo snel in Luxemburg bent als met het vliegtuig van deur tot deur (zelfs met een eletrische).

-

Maar ja kom daar maar eens op als je het enkel moet hebben van je kakaccent en je Egyptische koopdiploma van één of andere flutstudie aan een flut instituut.

Wat wekken die NX66 aanhangers toch een irritaties op, bij al die mensen die wel echt werken. Dat zijn nou al die mensen.