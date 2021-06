Overigens, misschien interessant weetje: Orban, de anti-EU held en Soros-hater, heeft zijn eigen opleiding te danken aan Soros. Daar heeft hij het niet graag meer over. en.wikipedia.org/wiki/Viktor_Orb%C3%A...

Quote: "In 1989, Orbán received a scholarship from the Soros Foundation to study political science at Pembroke College, Oxford.[22] His personal tutor was the Hegelian political philosopher Zbigniew Pełczyński.[26] In January 1990, he left Oxford and returned to Hungary to run for a seat in Hungary's first post-communist parliament.[27]"

Mag ik even lachen?