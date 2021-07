Dus. Wij zaten gisteravond met natgekamde haartjes voor de televee om naar Nieuwsuur te kijken voor de to-ta-le deconfiture van de schijnheilige VPRO-hoofdredacteur Stan van Engelen, chef afdeling #Kaaggate in Hilversum. Die zat bij Nieuwsuur, weet u wel, Nieuwsuur! Bekend & bekroond wegens diepgravend onderzoek, slimme wobbers, noeste doorvragers, kneitergave scoops en tevens daarnaast zowel ook van de loeiharde interviews aan tafel door messcherpe presentatoren @wol en Mariëlle Tweebeke. Nou. Niet dus als er een hoofdredacteur van een paar deuren verderop langskomt. Die krijgt te maken met invaljuf Eelco Bos van Dinges die zijn zachtste handschoentjes heeft aangetrokken en ook nog een paar zijwieltjes in de vorm van pOliTiEk dUiDeR Arjan Noorlander. Die laatste mocht braaf uitleggen dat voorlichting in de politiek de afgelopen jaren juist zakelijker (Arjan Noorlander en zakelijk, lol, red.) is geworden, dat de VPRO misschien iets minder slappe knieën had moeten hebben, maar dat het eigenlijk best normaal is wat er is gebeurd.

Terwijl het helemaal niet normaal is voor een journalistieke organisatie om twee maanden voor de verkiezingen zendtijd in te ruimen voor een hagiografisch portret van een lijsttrekker. En dat het helemaal niet normaal is voor een journalistieke organisatie dat een filmmaker suggereert dat een minister, die een film wel heeft gezien, die film 'niet heeft gezien'. En dat het helemaal niet normaal is voor een journalistieke organisatie dat er wordt gelogen dat een politieke partij geen invloed heeft gehad op een uitzending, terwijl dat wel zo is. En dat het al helemaal niet normaal is voor een journalistieke organisatie om als er feiten (best belangrijk in de journalistiek) openbaar worden (wat de omroep al lang wist, ze hadden immers een zienswijze op de Wob gegeven), je eerst nog probeert er met een smoesje vanaf te komen. Ze dachten bij de VPRO, of bij D66, of bij Nieuwsuur, zeker dat alleen 'een paar rechtste sites' geschrokken waren van de schandelijke houding van met publiek geld gefinancierde propagandisten die zich journalist durven te noemen.

Een hoofdredacteur die verantwoordelijk is voor zulke beslissingen en dan op het einde van een interview van lik-me-collega zegt dat er misschien ergens een 'protocol' voor moet komen, dat is ook helemaal geen hoofdredacteur. Dat is een ambtenaar. Dat is een D66'er. Die hoort in een journalistiek programma tot aan zijn enkels te worden afgezaagd. Maar ja. Misschien hebben Nieuwsuur en de VPRO van tevoren even met elkaar gemaild. Toch eens kijken of we dat nog kunnen Wobben.