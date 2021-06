Dinsdagavond laat reageerde de VPRO via Twitter en bij de NOS op de Wob waaruit blijkt dat Sigrid Kaag, D66 en Buitenlandse Zaken grote invloed hadden, vroegen en kregen op de Kaag-docu "Van Beiroet tot Binnenhof" die de NPO op 3 januari uitzond. D66, Kaag of haar campagneleider (Sjoerdsma) hebben nog geen woord gezegd, maar dat komt ongetwijfeld later vandaag. De VPRO kwam rond middernacht met een reactie. U verwacht misschien een excuus van de omroep voor het met belastinggeld meewerken aan een door belastinggeld gesubsidieerde campagnevideo van D66 vlak voor verkiezingstijd, maar niets is minder waar. De VPRO verschuilt zich achter journalistieke waarden en onafhankelijkheid. Grotendeels onzin: op 10 december 2020, dus vóór de docu werd uitgezonden, hadden we al een topic over de innige banden tussen VPRO, NPO en D66. Vanmorgen mochten we zelf uitgebreid bij BNR reageren (audiolinkje), maar we zullen onze BEVINDINGEN over de VPROpinie natuurlijk ook even op onze eigen digitale snijtafel leggen. Hun laatste opmerking als eerste: de uitzenddatum van 3 januari.

VPRO tweet over uitzenddatum:

De VPRO beweert dat D66 geen invloed had op de uitzenddatum. Uit de emails tussen de documakers en BuZa op 26 maart 2018 blijkt dat "ze bereid zijn om te overleggen over het tijdstip van uitzending (voor of na de verkiezingen bijvoorbeeld"). De docu is uiteindelijk op 3 januari 2021 uitgezonden:"Dat is zo ongeveer de laatste datum die de NPO wil besteden aan een film over een verkiesbare politicus vóór de verkiezingen". Dat suggereert op z'n minst dat er over gesproken is en vooral dat de VPRO geprobeerd heeft om zo dicht mogelijk tegen de verkiezingen op 17 maart aan te gaan zitten. De VPRO-tweet is daarmee minimaal ongeloofwaardig maar waarschijnlijk gewoon gelogen:

VPRO tweet over inhoud:

VPRO willigt heel veel aanpassingswensen in

In de Wobstukken zit een flinke mail aan de documakers, waarin BuZa én het D66 campagneteam (in de persoon van Sjoerd Sjoerdsma) samen in de afzenders/ontvangers staan. In die mail staan talloze punten die zowel het ministerie als de partij aangepast willen hebben. Die mail dateert van 8 december 2020 en bevat echt significante wensen. Zo wil BuZa het inschenken van champagne in het straatarme Niger er uit en/of de toevoeging in de voice-over dat Niger 'een van de armste landen ter wereld is', zijn ze heel bang voor publicitair gezeik over het niet dragen van autogordels door Kaag ("kortom [...] die shots moeten er uit"), willen ze dingen die Kaag in de Kamer en over Kamerleden gezegd heeft ("dat mens") en een ander "politiek onhandig moment" er uit. De VPRO WILLIGT AL DIE WENSEN IN. Schaadt dat de inhoud niet? Wij denken van wel, want ze passen het beeld van de minister daarmee aan de wensen van ambtenaren aan:

BuZa betaalde mee aan mooie beelden

D66 ging echt heel erg op de inhoudelijke dramtour

Daarnaast had D66 nog heel sterk geformuleerde inhoudelijke wensen aan toon, vorm en presentatie van Kaag, hoe ze er uit moet zien, hoe ze over moet komen en hoe ontzettend Goed en Heilig en Vervuld van Visie ze is. Hier mag de VPRO wel een klein puntje krijgen: veel verder dan een schoorvoetend "moeten we echt naar kijken" krijgt het campagneteam (vermoedelijk Sjoerdsma zelf) niet op deze intrinsieke verzoeken om er een campagnevideo van te maken.

D66 heeft echt lopen drammen:

VPRO over inzage vooraf:

Vooraf bekijken is inderdaad niet ongebruikelijk. Dat willen veel mensen, ook bij interviews en zeker met een docu is dat niet raar. Kaag was destijds minister van Ontwikkelingssamenwerking (codeletter "R") en dat is een positie die met gevoelige diplomatie samenhangt. Dus logisch dat de ambtenarij ff mee wil kijken. Minder logisch is dat de VPRO zelf tegen Team Kaag zei dat de minister moest liegen dat ze de film op voorhand gezien heeft. Hoezo? Voelde de VPRO zich op voorhand al onzeker over de innige samenwerking en wilden ze achteraf kunnen doen alsof Kaag ook niet wist hoe het eindproduct er uit was komen te zien?

De VPRO is kritisch met open vizier, volgens de VPRO...

..maar BuZa noemde ze "betrouwbaar, terughoudend, geen nieuwsmensen"

Tot slot over Arie Slob. Want die loog ook:

NPO gaat zelf ook niet vrijuit

"Dat mens" moest er uit. Dat is dit mens, denken:

Dit is de begrotingsbehandeling die een week voor bovenstaand BuZa-verzoek is gedaan. Daarin is Kaag inderdaad nogal zichzelf ten aanzien van moties ("afzeiken", in de woorden van BuZa). En het "dat mens" in de helaas verwijderde Vimeo-video slaat daarmee zo goed als zeker op PVV'er Danai van Weerdenburg. Want uit de inbreng van D66 in de mails, weten we dat Kaag zichzelf graag neerzet als iemand die tegen Wilders en zijn partij is (goh).

Wie de film niet zag, het was een juichdocu die we destijds hier in 34 screenshots (met Hup Kaag voice-overteksten van de VPRO) voor u hebben samengevat.

Een laatste lachsalvo, applausband, and roll credits...