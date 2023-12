Weet u wie geweldig is? Sigrid Kaag! Die is pas geweldig. Sigrid Kaag was geweldig toen ze haar Nieuw Leiderschap Op Sneakers aankondigde bij Eva Jinek (die ook geweldig is), Sigrid Kaag was geweldig toen de NPO onder leiding van D66'er Shula Wijxman een kritische en onafhankelijke documentaire over haar uitzond, Sigrid Kaag was geweldig toen ze op die tafel ging staan en Sigrid Kaag was geweldig toen ze met Mark Rutte in een regering stapte. Sigrid Kaag was geweldig toen ze opkwam voor seksueel geïntimideerde vrouwen bij D66 en Sigrid Kaag was ook geweldig toen ze krachtig afscheid nam en zich zo kranig hield met al die verschrikkelijke verwensingen op Twitter. En nu is Sigrid Kaag nog steeds geweldig want ze heeft heel veel centjes voor ons overgehouden die premier Wilders allemaal kan gaan uitgeven aan domme dingen voor domme mensen. Maar Sigrid Kaag, die is dus Geweldig. Applaus.