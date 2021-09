Hoe is het toch mogelijk dat de overheid zo kei en keihard faalt? En niet alleen omtrent Afghanistan, ook met corona en al jarenlang met de toeslagenaffaire.

Goed fouten worden gemaakt, alleen hoe kan het dan dat ze blijven zitten waar ze zitten? Demissionair is stap één, nu gewoon ontslag indienen bij de koning.

Is dit doordat Wilders de motie van wantrouwen failliet heeft gemaakt? Zodoende kunnen ze blijven, want er stemt toch niemand met hem mee?

Kaag kan gewoon niet aanblijven na zulke groten fouten. Elk ander minister trok in het verleden zijn of haar conclusies en hield eer aan zichzelf. Eerst sneren dat je de Nobelprijs verdient, als je het zag aankomen, en dan blijkt dat de Fransen al een ruime maand eerder de boel al aan het regelen waren.

Zij hoeft echt niet met smoesje aan te komen ja maar de formatie.

Je gaat je ook afvragen komt dit doordat het beleid er op gericht was vrouwen te promoten puur en alleen omdat ze toevallig vrouw zijn? Niet dat er iemand deskundig was op een gebied, een gleuf en tieten was voldoende.

Ik hoop dat laatste btoch echt niet, want dan staan er nog hele zware jaren te wachten. Want me dunkt dat er geroepen gaat worden dat nieuwe kabinet 50% moet gaan zijn.