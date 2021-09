Zo. De Tweede Kamer gaat stemmen! En wel over het al dan niet afkeuren van de handelswijze van de ministers Kaag & Bijleveld. Korte sitrep: Voor allebei de onderstaande moties Piri's is naar alle waarschijnlijkheid een meerderheid. Ank Bijleveld blijft, wat de Kamer ook zegt. Sigrid Kaag (bekend van de uitspraak "Ik zou zelf niet doorgaan, maar ik ben een ander mens") is aanwezig bij stemming (er is ook een door La Kaag weggelachen motie van wantrouwen) en zal na afloop reageren. Er wordt TOCH NIET hoofdelijk gestemd.

Livestream na de break.

UPDATE: Motie van afkeuring Bijleveld AANGENOMEN

UPDATE: Motie van afkeuring kabinet/Kaag AANGENOMEN

UPDATE: Motie van wantrouwen kaag VERWORPEN

UPDATE: Kaag treedt af

MOTIE VAN HET LID PIRI C.S.

Voorgesteld 15 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet in het kader van goed werkgeverschap een zware verantwoordelijkheid heeft voor de veiligheid van lokaal ambassadepersoneel;

overwegende dat ondanks herhaalde waarschuwingen van het personeel zelf er te lichtzinnig en te laat is gehandeld;

overwegende dat het personeel hierdoor ernstig gevaar heeft gelopen;

overwegende dat de Kamer hierover te laat en onvolledig is geïnformeerd;

overwegende dat de minister van Buitenlandse Zaken eindverantwoordelijk is voor de evacuatieoperatie;

spreekt uit dat het kabinet onverantwoord heeft gehandeld en keurt deze handelswijze af,

en gaat over tot de orde van de dag.

Piri

Stoffer

Kuzu

Simons

Teunissen

Omtzigt

Eppink

Van Haga

Van der Plas

Bromet

Jasper van Dijk

Dassen

MOTIE VAN HET LID PIRI C.S.

Voorgesteld 15 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de motie-Piri die het kabinet opriep om alle Afghaanse tolken voor het einde van de Nederlandse militaire aanwezigheid in veiligheid te brengen, niet is uitgevoerd;

overwegende dat er in evacuatieplannen geen rekening is gehouden met de evacuatie van tolken en hun gezinnen;

overwegende dat er door dit falen ten minste 22 tolken die voor Nederland hebben gewerkt en hun gezinnen zijn achtergelaten;

keurt de handelswijze van de minister van Defensie af,

en gaat over tot de orde van de dag.

Piri

Stoffer

Kuzu

Simons

Teunissen

Eppink

Van der Plas

Van Haga

Bromet

Jasper van Dijk

Dassen