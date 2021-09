Je hoort het elke vertegenwoordiger van dat "brede midden" roepen: het is zo belangrijk dat we snel een regering krijgen. Onder dat "brede midden", dat Kaag zelf het "constructieve midden" noemt, horen dus tegenwoordig ook linkse partijen als PvdA en GL. Maar als die twee partijen middenpartijen zijn, wat wil dat dan eigenlijk zeggen over die twee partijen? Of: wat wil het zeggen over CDA en VVD als die partijen in hetzelfde midden als PvdA en GL worden gecategoriseerd.

En als er inderdaad sprake is van een "constructief midden", waarom werpt men dan blokkades jegens elkaar op? Die overigens na maanden vergeefs formeren net zo gemakkelijk weer bij het oud vuil worden gezet?

Dat zogenaamde "constructieve brede midden" laat al sinds maart zien dat ze er met elkaar niet uitkomen. Want diversiteit is lastiger dan men in Den Haag wel eens doet voorkomen. Die hele formatie was één lange aaneenreiging van schandalen en heeft een ongelofelijk slecht leiderschap van de hoofdrolspelers Rutte en Kaag blootgelegd. Maar men lijkt liever te willen verzuipen in het eigen onvermogen dan nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

Wat mij betreft dus nieuwe verkiezingen. Al was het alleen maar dat de mensen in het land er dan ook weer even toe doen.