Zover hoeft het niet te komen. Als de volledige huidige oppositie nu besluit om verkiezingen af te dwingen dan hoeven ze dat alleen maar te zeggen en zo geschiedde. Er kleven alleen wat problemen aan:

- Omtzigt gaat geen partij oprichten, of wel proberen maar zoals het eruit ziet dan ook geen screening kunnen doen en wat nog meer. De kans dat je dan FvD perikelen krijgt zijn gewoon groot. Wat heel jammer is want ik zou hem zo mijn stem geven, maar een partij is echt wel wat anders.

- VVD gaat waarschijnlijk, hoe is het in gods aam mogelijk, weer de grootste worden. Zo niet, misschien PVV? En dan? Alsof die een kabinet gevormd krijgt, niemand wil samenwerken denk ik zo.

- JA21, who knows, ze zullen zeker groeien, net als BBB maar dat maakt het alleen maar lastiger.

Het is gewoon een puinhoop geworden. Het vertrouwen is gewoon pleite. Het is gewoon niet te geloven dat ZO VEEL mensen op Rutte stemmen.. Snap je toch niet. En ik mag hopen op de knietjes dat het CDA nog verder gedecimeerd gaat worden. Wat een stel mafklappers zijn dat.