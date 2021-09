Rechts Nederland? Wat is dat in Nederland? De PVV is de vliegenvanger - die partij is er om al het rechtse verongelijkte goed af te vangen zodat het geen gevaar meer kan vormen - dat lukt al jaren goed. Bovendien zien alleen de dommeriken in NL de PVV als rechts, kijk je naar het fop-programma dan is het met uitzondering van immigratie/EU gewoon knetter links.

Dat probleem is er dus niet voor de BV NL (lees VVD-CDA-D66)

Dan hebben we aan de linkerkant alleen nog de SP, die wijkt niet, want die is ECHT links. Daarvan hoef je als kleurloze corruptie/lobbycratie (VVD-CDA-D66) ook geen enkel gevaar te verwachten die zijn namelijk ook hierdoor verbannen naar de eeuwige oppositie banken.

Oh ja, dan is er nog GL/PvdA - de partijen voor alles wat in de publieke sponsor-sectoren werkt. Dat werkt nooit goed samen. Zeker niet zolang die narcist Klaver met z'n Trudeau complex aan de touwtjes trekt.

Dus tja...wat blijft er dan over. Niets

De enige die werkelijk ooit gevaar leverde voor de BV Nederland was dhr. Fortuyn, die moord was gelijk ook een waarschuwing voor ieder die ook de pretenties had om zonder goedkeuring van de BV Nederland aan de macht te komen.