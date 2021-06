Citaat du Jour: "Moeten we dat [Haagse] niveau willen, of is wat meer Limburgse waardigheid geboden? Ik denk van wel." Afzender: vvd-dino Johan Remkes, waarnemend gouverneur in Limburg. In april stapte het voltallige Limburgse provinciebestuur van de veredelde katholieke kolonie op na de zoveelste grootschalige corruptiezaak, maar wat Remkes betreft is Mark Rutte Den Haag erger dat Theo Bovens Limburg. Althans, zo lezen wij het citaat over de bestuurscultuur van een van de laatst levende partijprominenten van de vvd, vandaag bij 1Limburg. Zou Remkes soms nog steeds verbolgen zijn over het feit dat zijn aanbevelingen over democratische vernieuwing in de onderste lades van Ollongren zijn gelegd? Heeft hij Limburg van binnen bekeken en begrepen dat de familie van Loek Hermans als Cosa Nostra van het Napels aan de Maas naar het Palermo aan de Pier is getrokken en daar de boel van binnenuit verziekt heeft door overal zijn winkeldochters bij mensen in bed te leggen? Ziet hij in Mark Rutte een nog veel geslepener uitvoering van Jos van Reij?

Het is een interessante vraag hoe het voormalige hoofd politieke troubleshooting in Den Haag er bij komt dat het in Limburg minder erg gesteld is met de bestuurscultuur dan in Den Haag, maar tegelijkertijd is het ook weer niet zo vreemd: Remkes heeft zijn politieke plichten vervuld en is een vrij man, die als gouverneur van een wingewest op grote afstand toeziet hoe de vvd van binnenuit zo ver is uitgehold door ja-knikkers rond het krakende Torentje dat zelfs kakelkipje Dilan Yesilgoz - nota bene op oneigenlijke wijze - aan een staatssecretariaat geholpen moet worden om het partijvlot drijvende te houden. Misschien is dit gewoon Remkes' manier om de petitie-lokalo's een hart onder de riem te steken in hun poging om de gedoodverfde fusiepartij Partij voor GroenLinkse Arbeiders uit de formatie te houden. Of is het een schreeuw om hulp aan de koning, die Rutte uit zijn ambt moet ontheffen, Hamer naar huis moet sturen en een regeringscommissaris voor Den Haag dient te benoemen om uit naam van het landsbelang het misverstandshuwelijk tussen Sigrid & Mark te voorkomen? Ach. Misschien lezen we er gewoon te veel in.