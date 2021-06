Ondertussen nemen de PvdA en GL Wobke de maat over het feit dat hij niet met die twee partijen over een coalitie wil onderhandelen. Niet eerlijk, uitsluiting. Tja, als we partijen niet zouden uitsluiten, dan zaten de VVD en het CDA nu met Wilders en Baudet aan de onderhandelingstafel, dus be careful what you wish for.