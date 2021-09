De formatie is nog een grotere puinzooi dan De Stand van Dit Land, maar dat weerhoudt de spindoctors van de NOS er niet van naar D66 te lekken dat informateur Remkes een grote zuiplap is. Van Remkes is inderdaad bekend dat hij niet in een glas jenever spuugt, maar van D66 is dan weer bekend dat de partijcongressen in feite niets meer zijn dan vleeskeuringen en dat er op de bank van de fractiekamer in Den Haag vaker is gewipt dan op de wip waar Rob Jetten vroeger altijd op wipte toen hij nog een kleine jongen was. En nu weten we dus ook dat de partij die in het openbaar de moral high ground probeert te zoeken door """blokkades op te heffen""", achter de schermen gewoon vuile en vunzige roddels verspreidt. De Story NOS schrijft het likkebaardend op natuurlijk, als 'duiding' van 'insider' Xander van der Wulp inclusief 'wederhoor'. Trouwens. Over vuile en vunzige roddels gesproken. Waarom is die ene ex-partijleider die een lokaal raadslid gedumpt zou hebben nadat hij haar had gedwongen een abortuspil te slikken eigenlijk nog niet geroyeerd?

UPDATE: Laffe hazen D66 nemen beschuldiging, die ze niet met naam en toenaam durfden te doen, """terug"""

ANP-foto uit 2007 van Remkes met bier