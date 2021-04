Ik ben nog steeds verbijsterd over wat er gisteren en vanochtend is gebeurd. Wat een schertsvertoning. Kaag en Hoekstra dienen een eigen motie in met het argument 'Wij zouden daaraan onze conclusies verbinden' oftewel de motie is bedoeld om Rutte op te laten stappen, dan is de stemming geweest en zegt Rutte doodleuk dat hij doorgaat en vertelt lachend tegen de pers dat hij vertrouwen van de kiezer heeft. Als Kaag en Hoekstra (echt bedoeld hadden dat Rutte weg moest) ben je dan toch ook in het pak genaaid. Ik zou zeggen dien nogmaals een motie van wantrouwen in na het weekend, met hoofdelijke stemming, en maak een einde aan deze klucht.

Ik ben wel wat gewend van de politiek en dat deze oeverloze debatten op niets uitlopen, maar we zitten hier naar oost-Europese toestanden te kijken, of iets van een bananenmonarchie. Vertrouwen terugwinnen my ass.