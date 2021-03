Er is een breed gedragen afkeer tegen Omtzigt in de VVD, D66 en CDA. Hem 'wegpromoveren' levert twee winstpunten op: 1) er is een succesvol kritisch kamerlid uit de coalitie minder, 2) er is een enigszins labiel kamerlid uit de coalitie minder. Beide punten vergroten de stabiliteit van het beoogd kabinet VVD, D66, CDA plus. Dus dat er over de walking liability Omtzigt gesproken wordt snap ik an sich best wel, ook in deze fase al, maar kies is het zeer zeker niet.

Maar het aardige is nu: Rutte/Kaag/Ollongren/etc. moet nu kiezen waarom ze Omtzigt weg willen: om zijn kritiek (onmogelijk antwoord) of doordat hij geestelijk in de war is (onmogelijk antwoord maar net wat mogelijker: "We maken ons gewoon heel veel zorgen"). Daarom willen ze er niets over zeggen, elke richting is onuitlegbaar.

Daarom moet de druk erop blijven bij hen, want potentieel is dit politieke carrière beëindigend dit.

De andere fractievoorzitters van de oppositie, en zeker de partijen die toch niet mee gaan doen, zouden een gesprek met de nieuwe verkenners moeten weigeren totdat de hoofdrolspelers zijn gehoord in de Kamer. Dat recht hebben ze als volksvertegenwoordiging ook. Dit is puur goud wat in handen is van partijen als PVV, SP, PvdA en PvdD.