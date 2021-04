: Probleem is dat hij wellicht er te veel vanuit gaat dat anderen net zo integer zijn als hij. Dan is dat openbaar maken niet nodig. En, zo was zijn argument, je hebt altijd een zekere mate van vertrouwelijkheid nodig om ieder zijn zegje te laten doen en op basis daarvan een coalitie in elkaar te flansen.

Daar zit op zichzelf best wel wat in. Gaat mis op het punt waar mensen deze ruimte gaan misbruiken voor eigen macht en gewin.

Zijn standpunt weet ik niet. Het is er geen partij naar om zomaar lichtzinnig iemand een motie van wantrouwen aan zijn broek te smeren.

Verder worden wij als burger altijd al in het ootje genomen alleen gebeurde dat nog of in het geheim of met een zekere stijl. De schaamteloosheid waarmee nu de macht wordt gekoesterd is beschamend. Zou maar zo kunnen dat ze er daarom nu ook klaar mee zijn.

Mocht er in de 2de termijn nog een soort van constructieve wending komen dan zullen ze dat steunen denk ik. Veel mensen/partijen willen gewoon van Rutte af, bij de SGP zijn ze niet zo van op de persoon.