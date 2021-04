Luister nou eens goed dierenpoes ...

Ollongren treedt af wegens "Positie Omtzigt - Functie elders".

Dat is opgeschreven door de ambtenaar die voor Rutte werkt op AZ.

Ollongren leest het pas nadat ze afgetreden is (koekoek).

En ze heeft die ambtenaar daarna niet gevraagd waarom hij of zij het erop gezet heeft. Dus er is geen overleg vooraf om die agendapunten even kort te sluiten? Jorritsma en Ollongren gaan daar zitten met een brief zonder even over die agendapunten te overleggen met de ondersteunende dienst? En "er staan dingen in die we meestal niet overnemen en we voegen andere dingen toe". Wat werkt dat primitief zeg. Geloof er niets van, maar als het zo is dan is het goed mis.