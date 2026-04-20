Ho. Stop en wacht. Voordat u in het medicijnkastje gaat ritselen ter voorbereiding op een gezellig avondje met man- of vrouwlief even aandacht voor het volgende: De NVWA waarschuwt voor GEVAARLIJKE STOFFEN in 'libidoverhogende middelen'. Het gaat daarbij om de online verkrijgbare lustopwekkers, zeg maar erectiepillen voor mensen die geen Viagra kunnen krijgen en geen Kamagra willen kopen op de zwarte markt, waarvan wij altijd dachten dat het een soort homeopathisch verdunde afrodisiaca waren zonder enig effect. MAAR. De middelen van LibiForMe, Mr Stiff, Night Longer Mixed Herbal Blend en Ayibogan Natural zijn dus GEVAARLIJK volgens de NVWA, want wat blijkt daar dus in te zitten?? Sildenafil, tadalafil en morphardenafil; Chemische stoffen waar je EEN STIJVE van krijgt. HOE DURVEN ZE!! NVWA, dank voor de waarschuwing.