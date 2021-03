Nu u het zegt ja dat staat er inderdaad dat hebben we overgeschreven uit een krant ofzo helaas vergeten welke en ook waarom eigenlijk het is belangrijk dat we discreet en informeel en losjes en vrijblijvend onze gesprekken kunnen voeren en daarom krabbelen we soms dingen op een blaadje die we even later weer vergeten zijn maar dat moet kunnen want we moeten vertrouwen creëren tussen de partijen en daarom moeten ook wij het vertrouwen krijgen om dit belangrijke werk te kunnen doen tijdens deze ongekende crisis en controle van buitenaf leidt dan alleen maar tot wantrouwen en misverstanden dat hebt u kunnen zien de afgelopen dagen en dat is precies wat we met zijn allen niet moeten willen daar is iedereen het wel over eens want anders komen we deze crisis niet te boven.