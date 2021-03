Ik had dolgraag op dhr. Omzigt gestemd maar heb dat toch niet gedaan. Want in NL stem je niet op een kamerlid (hoe leuk het ook op papier staat) maar op een partij. En die partij is door en door verrot.

2 gedachtes hierover; nu dit boven water is gekomen zou CDA uitgesloten moeten worden om mee te regeren. Aan de andere kant; laat CDA in coalitie komen en als ik Omzigt was zou ik de komende 4 jaar de coalitie een nachtmerrie laten worden. Toeslagenaffaire 10.0. CDA van binnenuit incl. andere partijen helemaal SLOPEN. En bij de volgende verkiezingen een eigen partij beginnen. Vertrouw erop minimaal 20 zetels. Omzigt heeft nu al 7 binnengehaald voor het CDA wat een baas!