Dit zal de komende uren wel weer een andere kant op gespind worden, maar wij lezen in bovenstaand plaatje ook heel weinig anders dan "positie Omtzigt, functie elders". Oftewel, terwijl het hardwerkendste Kamerlid ziek van alle dolken in zijn rug thuiszit, proberen de politieke kopstukken in Den Haag hem keihard uit te weg te ruimen. Kamerleden die hun controlerende taak uitvoeren, dat kunnen ze er in Rutte IV even niet bij hebben. Deze regenteske rotmentaliteit past precies bij mensen die na twee dagen in één kamer met een coronapatiënt doodleuk NIET IN QUARANTAINE gaan. Onze bestuurlijke kaste is dood- en dooziek. En het is geen corona.

Oh en trouwens. Als die hele formatie gewoon via Zoom was gegaan, dan was dit niet gebeurd.

UPDATE: SP eist 'staken' van de werkzaamheden van de verkenners

UPDATE - Wopke Hoekstra wenst Pieter Omtzigt beterschap

Oh ja, er stond ook iets over linkse partijen