Er valt nergens meer niet in te trappen, GS.

De verkiezingen zijn over en het voor het overgrote deel te achterlijke volk is er wel degelijk in getrapt. Too little too late.

En verder interesseert Het Kartel het geen reet. Over 4 jaar, zonder Omtzigt blijft de bende gewoon 4 jaar zitten namelijk, weten de kneuzen in de de stemhokjes dit toch niet meer.

Of beter gezegd, zijn we weer 4 jaar leugens en bedrog verder, ziet niemand door de bomen van incidenten het bos nog en is dit iets uit het verre verleden.