Binnenkort zit er een voormalige blondine van begin 20 die nu paars haar heeft bij Sophie aan tafel aan u uit te leggen waarom Martin Luther King (ondanks zijn goede bedoelingen) eigenlijk heel racistisch bezig was. Hij wilde geen kleur zien en iedereen als een individu behandelen maar geen kleur zien is superracistisch omdat iemands ras zijn/haar/xers belangrijkste eigenschap is.

Niemand zal van deze paarsharige meer minachting ontvangen dan zwarte mensen met de verkeerde mening. Die verkeerde mening is bijvoorbeeld niet een hekel hebben aan homo's want dat is bij zwarte mensen juist puur en authentiek, maar wel Thierry Baudet en leuke vent vinden; dan is het weer gewoon een dom (of als hij geluk heeft: achtergesteld en onderontwikkeld) zwartje die zich heeft laten misleiden door een boze witte man.

Google voor de grap eens: 'Larry Elder is the black face of white supremacy'

(Larry Elder is een zwarte man die het gewaagd heeft om zich namens de Republikeinse partij kandidaat te stellen voor het gouverneurschap van Californie. Dat vonden de correct linkse mensen helemaal niet leuk. En toen was Larry opeens gewoon een domme, en bovendien racistische neger. Caitlyn Jenner, een republikeinse transseksueel onderging hetzelfde lot. Want we moeten natuurlijk niet willen dat diversiteit over meningen gaat.)