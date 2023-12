'Cultuur' is blijkbaar een raciale term

De minst racistische krant van Nederland slaat weer toe! Het kan u misschien ontgaan zijn maar er waren dus laatst Tweede Kamerverkiezingen en de redactie van voorheen verzetskrant Trouw, thuishaven van onze grote vriend Babah Tarawally (ook geliefd bij de eigen politieke redactie, red.), is lekker aan het turven geslagen. Wat blijkt? Na de verkiezingen komen er meer meer mbo'ers (dankzij de PVV) in de Kamer, en juist minder minder allochtonen (ook dankzij de PVV). En omdat je bij Trouw (en van het CBS) geen 'allochtoon' meer mag zeggen, heeft de krant van wit grijs Nederland het nu over 'culturele diversiteit'. Raar. Wij denken bij 'culturele diversiteit' aan vioolspelers, accordeonisten en abstracte schilderkunst, maar bij Trouw denken ze bij het woord 'cultuur' aan afkomst. Alsof Marokkanen niet van Bach kunnen genieten!