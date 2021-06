Alleen al deze tweet bewijst waar zou zij moeten blijven: Fidan is oprecht en KOM DAAR MAAR EENS OM op de treurbuis

De vrijgevochten vrolijk-kritische zelfspottende Turks-Rotterdamse powervrouw Fidan Ekiz en haar pianist worden omgevolkt bij De Vooravond: Sophie Hilbrand en Khalid Kasem (advocaat uit de beftogastal van Peter R. de Vries) gaan het programma verbouwen tot een soort Duo-DWDD met extra deug en een geurtje in het portiek. BNNVARA liegt dat het programma 'de urgentie mist die we zoeken’ maar dat mag je gewoon lezen als "Die Fidan denkt te veel voor zichzelf en steekt dat niet onder stoelen of banken, dat is niet de bedoeling bij de linksdraaiend dichtgetikte BNNVARA, waar we liever duizend keer Dit is Adriaan van Dis aan tafel zetten naar het Touwtje van Terlouw, opgevuld met nederig bejegende spoken word-negers die jeremiëren over ons slavernijverleden. Daarnaast willen we klimaatpaniek niet relativeren, politieke relletjes altijd in de schoenen van rechts schuiven en geen risico lopen op kritische vragen als Sigrid Kaag een keer op tafel komt dansen. Als we een kritische noot willen, vragen we Peter R. de Vries wel en dankzij Khalid K. zit die voortaan eigenlijk elke dag aan tafel.' En daarom wordt ze VERVANGEN.

ZE IS OOK NOG EEN VRIENDIN VAN GEENSTIJL