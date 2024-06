Ds Aarnoud van der Deijl uit Hoofddorp houdt woensdag 29 november in de Engelse Kerk in Middelburg een lezing over zijn nieuwe boek, dat half november verschijnt, over De toekomst van de kerk. Het is een essay vol rouw en hoop dat zowel terugblikt als vooruitkijkt.

Aarnoud van der Deijl vraagt zich in het boek af of er een leven zonder kerk is. Gedurende zijn dertigjarige predikantschap, waarvan een aantal jaren in Oost-Souburg, zag hij de kerk in Nederland meer dan halveren. Dat deed iets met hem, het bezorgde hem rouw: de fases van ontkennen tot berusten heeft hij allemaal doorlopen. (via Google)