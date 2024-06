Kandidaat-Minister #Faber spreekt glasheldere woorden. Ze heeft net als de PVV helemaal niets met complottheorieën als omvolking. Ze maakt zich wel terecht zorgen over de demografische ontwikkeling in Nederland!. Complimenten Marjolein! pic.twitter.com/BtxcF994dJ

Gedoetje hè. Maar onderaan de streep toch helemaal niets mis mee om het over hetzelfde fenomeen te hebben in een taal die voor iedereen minder aanstootgevend is? Volgende stap: specificeren waar het voor de overgrote meerderheid uiteindelijk echt wringt, namelijk islam, niet etniciteit. Maar laten we eerlijk blijven; ook dat heeft uiteindelijk toch wel een etnisch component, want van islamitische Indonesiërs, Surinamers en Indiërs heeft zelden iemand last.