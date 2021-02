De Volkskrant heeft een enorme productie gemaakt om de onschuld van Khalid Kasem (van advocatenbureau Kasem & De Vries) te onderbouwen. Intro: ”De advocaat Khalid Kasem werd ervan verdacht informatie te hebben gelekt naar de organisatie van Ridouan T. Nu daarvoor geen bewijs is gevonden doet hij voor het eerst zijn verhaal. Het droevigst van de affaire vindt hij nog wel dat plotseling openlijk duidelijk werd hoeveel wantrouwen zijn afkomst oproept.” Kasem, die zich eerder juist expliciet en in pijn profileerde als iemand met een islamitische culturele achtergrond, beklaagt zich dus dat hij wordt beoordeeld op zijn afkomst en achtergrond. Maar kun je dat mensen echt kwalijk nemen als in die achtergrond enkele 26Koper-verdachten zitten waarmee hij op voetbal zat en buiten mee rond hing, zoals Zakaria el H.? Als je een strafblad hebt omdat je binnen die groep wel eens Happy Hardcore-cd’s bij Free Record Shop hebt gestolen (het waren de jaren negentig hè - red.)? Of als Ridouan Taghi een bevriend klasgenootje was op de basisschool? Als dan vervolgens de politie en het Openbaar Ministerie, dus niet zomaar wat anons op Twitter of zo, maar de politie en het Openbaar Ministerie je openlijk verdenken van lekken aan de Marengo-maffia (toevallig vlák nadat Peter R. zelf het kantoor verliet), is het dan heel raar om aangekeken te worden op een afkomst en achtergrond die precies parallel lopen met een heleboel stereotypen en clichés over die afkomst en achtergrond EN waarin enkele hoofdverdachten in een enorme maffiazaak letterlijk persoonlijk in voorkomen? Waar je mee om gaat en zo... Hee. We stellen alleen maar vragen. Want Khalid Kasem is dus onschuldig.