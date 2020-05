Om advocaat te worden moet je om te beginnen je rechtenstudie met goed gevolg hebben afgerond.

Of Petertje ooit aan zo’n rechtenstudie is begonnen weet ik niet, maar hij heeft ‘m zeker niet met goed gevolg afgerond en is (dus) geen meester in de rechten.

Zegt dus wel heel veel over de man dat hij destijds dan maar een advocatenkantoortje ging “leiden”.

En mensen die beginnen over zijn “succes” in de tv-wereld: kijk eens naar al die pratende hoofden. Allemaal “succesverhalen”.

Hoe serieus kun je dat soort mensen nu nemen, zeker gezien de irrationele standpunten die zij innemen? Veelal mensen die publiekelijk een (onzinnige) politiek-correcte mening verkondigen waar ze heimelijk absoluut niet achter staan. Want mooi prediken over de multiculturele samenleving, maar tegelijk zelf wonen in een dure villa, in een allesbehalve “inclusieve” villawijk. Voor een flink gage. Petertje verkondigde een tijdje geleden dat hij €1500 per uitzending toucheert. ‘t is maar waarvoor je bereid bent je diensten aan te bieden. De Wallen zitten vol met dat soort mensen.

Maar goed. There’s no such thing as bad publicity, dus wat je ook zegt, “onze” Petertje geniet er hoe dan ook met volle teugen van.