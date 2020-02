Wat ik me afvraag: we hebben zoveel religies hier in NL. Waarom is de Islam de enige religie die constant problemen geeft, en constact ruimte opeist (niet eens opvraagt, maar echt OPEIST!), en zichzelf constant in de (of is het HET?) slachtofferrol wringt?

Ik heb nog nooit het Taoisme, Buddhisme, hindoeisme, confusionisme etc, zichzelf zo nadrukkelijk op de voorgrond zien dringen.

Het meest vermoeiende hieraan is, dat we deze vraag ons hier elke dag weer stellen, en wij het antwoord wel weten of kunnen raden, maar degene die over deze vraag zouden moeten nadenken, en deze zouden moeten beantwoorden, blijven oorverdovend stil!