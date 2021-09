Eindelijk. Na lang wikken en wegen heeft onze publieke omroep een nieuwe baas (helaas niet Alexander Pechtold, red.). Frederieke Leeflang volgt per 1 januari 2022 Shula Rijxman op als voorzitter van de NPO. Volgens commissaris Tjibbe Joustra (vvd, ex-D66, ex-UWV, ex-OVV, ex-NCTV en nog ontelbaar andere petten) heeft Leeflang geen directe ervaring in de mediawereld, maar dat is niet helemaal waar. Frederieke Leeflang stond namelijk op 14 juli 2017 in de krant. Ze was als commissaris van staatsbank ABN Amro op kosten van staatsbank ABN Amro samen met haar kinderen naar de Europa League finale van Ajax in Stockholm geweest. Een slimme zet van de NPO. Op het moment dat je te kampen hebt met verschillende onopgeloste problemen omtrent belangenverstrengeling, stel je gewoon een ervaringsdeskundige aan. En als er lastige journalistieke vragen komen, weet Leeflang ook precies hoe je daar in een open democratie mee omgaat. "ABN Amro wil niet zeggen wat de trip de commissarissen heeft gekost en wat de bank aanvankelijk kwijt was voor de kinderen van de commissarissen: 'Daarover treden we niet in detail.' Ook wil de bank niet zeggen of de commissarissen het geld al hebben teruggestort." Veel succes met het verdedigen van de journalistieke onafhankelijkheid van de NPO Frederieke Leeflang!