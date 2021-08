"En ik ben hierover sowieso al in gesprek met de omroepen. Zodat we ook als NPO eventuele gaten in het borgen van die onafhankelijkheid kunnen dichten."

Dat zijn twee zinnen waar zwaar aan gesleuteld is alvorens ze in het verhaaltje op te nemen. Hoezo zou je in gesprek moeten met de omroepen als die van de prins geen kwaad weten? Als het allemaal koek en ei is, dan is er sowieso geen gesprek nodig toch? En zelfs als er gaten in het borgen van die onafhankelijkheid zouden zitten, wie zou daar dan gebruik van willen maken? Niemand toch? Want iedereen is toch a priori volkomen onafhankelijk, is dat altijd geweest en zal dat altijd blijven? Maar, omgekeerd, waarom dan toch dat venijnige woordje "eventuele" toegevoegd? Om alle schijn weg te nemen dat er werkelijk gaten zijn, en al helemáál de schijn weg te nemen dat deze of gene programmamaker weleens door dat soort gaten wenst te kruipen? Waarom een groot hek om de omroepen heen, met wachttorens en schijnwerpers, als iedereen braaf zijn werk doet en nooit in de verleiding komt om de eis van onafhankelijkheid terzijde te schuiven?

"Sowieso."

Dan weet je dat het aan de orde van de dag is, het kruipen door gaten, en dat ze er nu van alles aan doen om te voorkomen dat wij dat kunnen waarnemen.

("Gaten in het borgen" is sowieso een heel slechte metafoor. Een hekwerk kan goed geborgd zijn, maar toch vol gaten zitten. De palen en het frame worden geborgd, het gaaswerk wordt aan dat frame bevestigd. Als er een gat in dat gaas is geknipt, dan heeft dat niets van doen met de borging van het hekwerk.)